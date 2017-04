Imagens das câmeras de segurança desaparecem e família de Robertinho acusa policiais

Familiares do estudante Roberto Campos da Silva, de 16 anos, conhecido como Robertinho, continuam revoltados com o crime. O adolescente foi assassinado por policiais militares que invadiram a casa em que morava com a família na noite de segunda-feira (17). O pai do estudante também foi baleado e está internado em estado regular, mas respira com ajuda de aparelhos.

As imagens das câmeras de segurança da residência das vítimas e o celular de Robertinho, que tinha acesso às câmeras, desapareceram. Durante entrevista a TV Anhanguera, o tio de Robertinho, Jailson de Oliveira, disse acreditar que os policiais foram responsáveis pelo sumiço dessas evidências importantes para desvendar o que aconteceu naquela noite.

Segundo Jailson, logo após o crime, os policiais tiveram livre acesso à casa da família e supõe que os acusados podem ter aproveitado esse momento para levar os aparelhos eletrônicos.

A família de Robertinho está recebendo acompanhamentos de advogados que vão entrar com ação para que os culpados sejam punidos. Até o momento, somente a madrasta foi chamada para depor. Em um vídeo divulgado pelo jornal O POPULAR na tarde de terça-feira (18), a mulher afirma várias vezes que o enteado foi assassinado por policiais.

O tio da vítima afirmou que todos estão muito machucados e sem entender a morte do adolescente que era amoroso, estudioso e sonhava em crescer. “Roberto não fez nada pra ninguém”, disse Jailson.

De acordo com a Polícia Civil, Roberto foi atingido por pelo menos quatro tiros e Robertinho por três, um deles na perna. O restante dos tiros atingiram tórax, abdômen e costas das vítimas.

Segurança

Os soldados da Polícia Militar Cláudio Henrique da Silva, de 31 anos, Paulo Antônio de Souza Júnior, de 34, e Rogério Rangel Araújo Silva, de 28, presos em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e invasão de domicílio, não comunicaram o que estavam investigando ao comando.

Em depoimento à Polícia Civil, um dos acusados contou que ele e os colegas investigavam o dono de uma distribuidora de bebidas, indicando que a equipe teria entrado na casa errada. Ao se apresentarem na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) para prestar depoimento após o crime, receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados ao Presídio Militar.