Imagem de bebê brasileiro abraçando a mãe logo após nascer comove o mundo

Ágata já está com 3 meses

As imagens do nascimento da pequena Ágata Ribeiro Coêlho têm conquistado o mundo. No dia 5 de abril, quando nasceu, Ágata já quis demonstrar seu amor pela sua mãe em um gesto que encantou médicos e enfermeiras: abraçando seu rosto.

As imagens se tornaram virais esta semana pelo mundo.

Ágata nasceu de uma cesariana em um hospital de Vila Velha (ES), e foi logo colocada perto do rosto de sua mãe, Brenda Coêlho de Souza. A bebê então parece beijar a bochecha de sua mãe enquanto a equipe médica observa com admiração.

"Foi um momento incrível quando minha filha me abraçou pela primeira vez", afirmou Brenda, de 24 anos.

Ágata tem agora três meses de idade e tem crescido saudável.