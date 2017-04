Imagem de adolescente com fuzil é atribuída a estudante morta no Rio; família nega e pede respeito

Uma prima da estudante Maria Eduarda, de 13 anos, usou seu perfil no facebook para desmentir um boato que está circulando nas redes sociais. Uma foto de uma jovem segurando um fuzil junto com um áudio ou um longo texto está sendo atribuído a estudante morta dentro de sua escola em uma operação da Polícia Militar em Acari, no Rio de Janeiro, no último dia 30 de março.

Na postagem, a prima afirma que a adolescente da foto não é Maria Eduarda e pede respeito aos familiares da estudante. A Divisão de Homicídios, que investigam o caso, também garantem que a jovem da foto não é a estudante.

Relembre o caso:

A adolescente Maria Eduarda Alves da Conceição, de 13 anos, foi morta com três tiros enquanto treinava com a equipe de educação física na Escola Municipal Daniel Piza durante uma operação da PM em Acari, no Rio de Janeiro.

A família disse que vai entrar na Justiça contra o estado. A Justiça decretou a prisão preventiva dos PMs acusados de executar pessoas no confronto.

"Mataram meu bebê. Ela dormia agarradinha comigo. Tinha sonhos, era uma atleta, uma filha e tanto. Estava na escola dela, um lugar pertinho de casa, onde se sentia feliz. Duda morreu de uniforme", lamentou a mãe, a acompanhante de idosos Rosilene Alves, de 52 anos.

Com cerca de 700 alunos, a Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza, na qual a menina estudava desde 2015, não é segura. Está localizada em uma área onde confrontos são frequentes. Na semana passada, as aulas foram suspensas por dois dias por causa de tiroteios. Na quinta, os tiros chegaram a atingir a sala da direção.