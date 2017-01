Iluminação pública: Desperdício em plena luz do dia

Em uma pequena amostra em seis bairros, além da Marginal Cascavel e sem percorrer todas as ruas dos setores, a reportagem do POPULAR se deparou, ontem, com 52 lâmpadas acesas indevidamente durante o dia, dando uma dimensão do problema em pouco mais de 20 quilômetros percorridos. À noite, boa parte desses pontos fica escuro e favorece a ação de bandidos ou dificulta a ...