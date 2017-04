IFG oferece curso de extensão gratuito sobre economia em Goiânia

Falar sobre economia ou entender economia não é fácil, mas quem interessa pelo assunto pode se inscrever entre os dias 20 de abril e 8 de maio, no curso de extensão "Economia da Inovação e Processos de Mercado", oferecido gratuitamente pelo Instituto Federal de Goiás (IFG), no câmpus Goiânia.

Ao todo são oferecidas 40 vagas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico. As aulas serão ministradas de segunda a quarta-feira, de 29 de maio a 28 de junho, no período vespertino.

Para participar da seleção, o candidato precisa estar cursando ou ter concluído curso de graduação em qualquer a área do conhecimento. A seleção dos candidatos inscritos será realizada mediante sorteio marcado para o dia 15 de maio, às 10 horas, na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPEX) do câmpus Goiânia. O sorteio será conduzido por um representante da Gerência.

Inscrições

Os interessados deverão acessar formulário específico no site do IFG – câmpus Goiânia, dentro do link editais de curso, situado no menu Extensão. Serão considerados válidos apenas os formulários preenchidos corretamente. Aqueles que tiverem informações incompletas ou erradas acarretarão no indeferimento da inscrição.

Em caso de preenchimento de mais de um formulário, será considerada última inscrição realizada. A lista preliminar com as candidaturas homologadas será publicada no dia 10 de maio, no site do IFG – câmpus Goiânia. A relação final estará disponível no dia 12 de maio.

Cronograma

O resultado final da chamada pública, contendo os nomes dos aprovados e dos candidatos relacionados na lista de espera, será divulgado no dia 17 de maio.

O prazo para realização das matrículas estará aberto entre os dias 18 e 19 de maio, das 11h às 16 horas, na Coordenação da Secretaria de Pós-Graduação do IFG – câmpus Goiânia, localizada na Sala S1-604B.

Em caso de dúvidas e para mais esclarecimentos sobre o conteúdo programático e metodologia do curso, basta entrar em contato com a GEPEX pelo e-mail gepex.goiania@ifg.edu.br ou pelo telefone 62 3227-2884.

Confira o edital da chamada pública 004/2017 para o curso de extensão Economia da Inovação e Processos de Mercado.