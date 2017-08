IFG abre inscrições para vagas remanescentes no curso de Licenciatura em Música

Se você quer atuar na área de educação musical não pode perder essa oportunidade. O Instituto Federal de Goiás (IFG) publicou edital de processo seletivo extraordinário para preenchimento de 25 vagas remanescentes do curso de Licenciatura em Música no Câmpus Goiânia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de agosto exclusivamente pelo site do Centro de Seleção do IFG (www.ifg.edu.br/selecao).

Podem participar do processo seletivo candidatos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido por via regular, suplência ou curso equivalente. Para se inscrever, é preciso preencher o requerimento e o questionário socioeconômico, disponíveis na página do Centro de Seleção.

No ato da inscrição, o candidato deve optar pela seleção de acordo com processo universal ou pela reserva de vagas. Vale lembrar que estão aptos a concorrer pelo sistema de reserva de vagas os alunos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública; ou ser membro de família com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita; ou se autodeclarar preto, pardo ou indígena (PPI).



Seleção

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira composta por prova de redação e, a segunda, pela verificação de habilidade específica em Música. Todas as etapas têm caráter eliminatório e classificatório.

A prova de redação terá valor máximo de 100 pontos. O candidato deverá desenvolver o texto seguindo as propostas contidas na avaliação, respeitando os critérios de avaliação disponíveis no edital.

Na segunda etapa, os candidatos selecionados realizarão a verificação de habilidade específica em Música, composta por Percepção Musical (Solfejo e Leitura Rítmica) e prova de Instrumento ou Canto.

As duas etapas serão realizadas no dia 3 de setembro, no IFG – Câmpus Goiânia, localizado na Rua 75, nº 46, Centro. As provas de redação serão aplicadas das 8 às 10 horas e a verificação de habilidade específica em Música, das 13 às 18 horas.

O resultado final do processo seletivo será publicado no dia 21 de setembro. As matrículas dos aprovados em primeira chamada ocorrerão nos dias 2 e 3 de outubro. Caso não sejam preenchidas todas as vagas na primeira chamada, está prevista a divulgação de uma segunda chamada no dia 5 de outubro.



O curso

A Licenciatura em Música é ofertada no período vespertino, no Câmpus Goiânia do IFG. O curso tem duração de 3 anos e meio e é direcionado aos candidatos que desejam atuar como docentes na área de educação musical.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o Edital 30/2017 – vagas remanescentes – Licenciatura em Música.