IF Goiano lança edital para ingresso em Engenharia Civil e Elétrica

O IF Goiano lança edital para processo seletivo para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica no Campus Trindade. São 40 vagas para cada curso. As aulas serão ministradas no período noturno e a duração dos cursos é de cinco anos.

O processo seletivo do IF Goiano não aplica provas no formato de vestibular. A seleção se dá por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar da seleção, o estudante terá que cadastrar-se e concorrer exclusivamente com a pontuação obtida nas edições do Enem 2015, 2016 ou 2017. Clique aqui e acesse a página do Processo Seletivo de cursos superiores.

As inscrições para o Processo Seletivo começam no dia 4 de setembro e vão até 27 de novembro. A lista de inscrições deferidas estará disponível no dia 11 de dezembro e o resultado preliminar do processo será divulgado de dez a quinze dias corridos após a publicação da nota do Enem 2017.

Outros cursos

Atualmente, são ofertados no Campus Trindade cursos técnicos em Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e em Informática para a Internet, com foco em desenvolvimento para dispositivos móveis. Os cursos são ofertados nas modalidades presencial integrado ao ensino médio e subsequente no ensino a distância (EaD).

No âmbito da pós-graduação, o Campus Trindade deu início neste ano à oferta da pós-graduação latu sensu em Ensino de Humanidades.