Idosos são presos em Goiatuba suspeitos de abusar de neta e bisnetas

Um casal de idosos, um aposentado de 72 anos e a mulher de 64 anos, foi preso na segunda-feira (13), suspeito de abusar sexualmente de uma neta, quando era criança, e de duas bisnetas, ambas de oito anos, em Goiatuba.

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PC), os suspeitos ameaçavam e agrediam as vítimas caso elas denunciassem o crime. Os idosos negam as acusações.

Segundo o delegado Patrick Carniel, o caso foi descoberto quando a neta de 23 anos foi até a delegacia e afirmou que ela e a filha foram vítimas de abuso. "A criança relatou a ela o que havia ocorrido, e a mãe nos procurou. Comecei a ouvi-la e ela acabou contando, no decorrer do depoimento, que também foi vítima do avô quando tinha apenas 5 anos. Ela contou que o irmão presenciou o crime e o relatou para a avó. Porém, acabou levando uma surra e avisou que não era para contar o fato a ninguém. Nós o ouvimos agora e ele confirmou o caso", disse o delegado.

Já a bisneta falou para a polícia que foi abusada pelo menos cinco vezes, a última em fevereiro. Ela ainda contou que uma vez a idosa a ameaçou se resistisse: "Vou pegar um canivete e te picar todinha". Em outras situações, o homem oferecia dinheiro e chocolate.

A enteada da neta do casal, de oito anos, também pode ter sido abusada pelos idosos. O delegado explicou que ela será ouvida como testemunha, mas ela também relatou os atos libidinosos. "É uma situação que nos assusta, um crime que se perpetua no tempo e pelas gerações", disse perplexo Carniel.

Os suspeitos estão presos em celas isoladas da Unidade Prisional de Goiatuba e foram autuados por estupro de vulnerável, com a qualificadora de terem praticado o crime contra ascendentes. Eles vão responder por três abusos e podem pegar uma pena de até 45 anos. O delegado informou que os crimes contra crianças e adolescentes só começam a contar para prescrição a partir de quando a vítima completa 18 anos e que para este delito, a punibilidade é extinta apenas 20 anos depois.