Idoso recebe alta em Goiânia após 100 dias internado depois de acidente de trânsito

Alguns presentes de Natal demoram um pouco e, para José Gentil Ferreira, de 75 anos, foram mais de três meses de espera. Após passar de 100 dias internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), ele recebeu alta na última quinta-feira (30) e comemora com a família. O idoso foi atropelado no ano passado e sofreu traumatismos múltiplos.

Morador do Jardim Nova Esperança, o homem foi atropelado no dia 24 de dezembro do ano passado. Seu filho, Wilson Gonçalves, conta que ele estava atravessando uma faixa de pedestre na Avenida Perimetral Norte, próximo ao Borges Landeiro, quando foi atingido por uma moto em alta velocidade. "Nosso final de ano foi terrível", desabafa.

Wilson afirma que seu pai sofreu traumatismos múltiplos concentrados na região da bacia. O supervisor médico da urologia do HUGOL, Dr. Bernardo Barreira, conta que o longo período de José Gentil no hospital ocorreu devido à gravidade de suas lesões e também em razão de complicações devido ao histórico clínico anterior, exigindo atendimento com diversas especialidades médicas.

Felizmente, o idoso descansa agora em casa rodeado pela família, embora muitos não tenham tido essa sorte. Segundo seu filho, um vizinho morreu no mesmo local do acidente. Wilson ressaltou o perigo da faixa de pedestre da Avenida Perimetral. “Ela fica logo após uma curva e não há redutor de velocidade. É uma faixa perigosa, sempre tem acidentes e pessoas sempre são vitimadas lá, inclusive com morte”.