Idoso que desapareceu na véspera de Natal é encontrado em Itumbiara

A família de Jorge Alves Teixeira, de 66 anos, informou que encontrou o idoso, desaparecido desde a manhã deste sábado (24) no Bairro Lajeado, em Goiânia. Segundo a filha dele, Lígia Teixeira, o pai está na casa de parentes em Itumbiara, a 200 km da capital, desde a manhã deste domingo (25). Contudo, os sobrinhos que o receberam, no sul do Estado, não sabiam da busca por informações feita pelos familiares de Goiânia. O desfecho só ocorreu no fim da tarde.

Jorge sofre de problemas mentais e saiu de casa na véspera de Natal, antes que os outros moradores acordassem. Levou uma mala e uma maleta de rodinhas. Ao chegar em Itumbiara reconheceu a casa, mas não as pessoas que o receberam. "Ele não soube explicar como apareceu na casa da irmã (dele), em Itumbiara", disse Lígia, alivada porque o pai está bem. A tia de Lígia, dona da residência e única que sabia do desaparecimento no interior, havia viajado. Assim, mesmo com a divulgação do desaparecimento em grupos de Whataspp e no Facebook, a angústia da família ultrapassou 30h.

Durante o sábado (24), Lígia contou ter procurado o pai na Rodoviária de Goiânia e buscou informações com vizinhos e parentes. Também tentou fazer um Boletim de Ocorrência, mas foi orientada a esperar um período de 24h para voltar à delegacia - um procedimento considerado incorreto.

De acordo com os sites desparecidos.go.gov.br e desaparecidos.org.br, a lei nº 11.259/2005, conhecida como “Lei da Busca Imediata”, garante ao cidadão o direito de registrar o desaparecimento imediatamente. Se a polícia se negar a realizar o procedimento é possível fazer uma denúncia no Ministério Público ou no Conselho Tutelar. A violação de direito também pode ser denunciada no Disque Direitos Humanos. É só discar 100.

