Idoso perde controle de caminhonete e morre após capotamento na BR-153

Um idoso de 66 anos morreu na noite deste domingo (20), em uma acidente de trânsito na BR-153, próximo ao Ceasa, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima seguia no sentido Goiânia/Aparecida, onde a pista tem sentido duplo com divisão feita por canteiro central. A polícia informou que ao se deparar com o final da pista dupla, a vítima perdeu o controle do veículo.

A caminhonete em que ele estava capotou e o homem foi lançado para fora do veículo. Um ambulância da concessionária que administra o trecho socorreu a vítima até uma unidade de saúde, mas ele não resistiu.