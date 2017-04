Idoso morre em acidente de motocicleta em Goiânia

Nilo Moreira de Souza, de 66 anos, morreu neste domingo (30) na Avenida Eli Alves Forte, no Residencial Eli Alves Forte, em Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o idoso perdeu o controle da motocicleta que dirigia, bateu no meio fio e foi projetado para o canteiro central.

Ainda conforme as informações da Dict, o senhor conduzia o veículo no sentido bairro-centro quando perdeu o controle em um trecho da curva. Ainda não é possível confirmar o motivo do acidente. No entanto, uma testemunha relatou aos policias que o incidente não envolveu outro veículo ou pedestre.

A Dict afirma que irá solicitar as imagens das câmeras de segurança de um comércio localizado em frente ao local do acidente para investigar as causas.