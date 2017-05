Atualizada às 12h54

Um idoso de 75 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (11), em um acidente na Avenida São Paulo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.

Segundo o Samu, a vítima foi atropelada por uma moto que 'costurava' os veículos e com o impacto, o corpo do idoso foi jogado contra um ônibus do transporte coletivo. O motociclista fugiu do local do acidente.

O trânsito ficou lento para quem seguia no sentido Vila Brasília/Setor Pedro Ludovico. A Polícia Militar acompanha o caso.