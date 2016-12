Idoso morre ao cair no fosso de elevador em Goiânia

Um pintor de 62 anos morreu nesta quinta-feira (22) após cair altura aproximada de 15 metros no Setor Central, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, é provável que a queda tenha sido um acidente e o homem caiu no fosso do elevador de um prédio. "Pelo que apuramos, a porta abriu ele caiu no vazio", disse ao G1 o delegado Izaías Pinheiro.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o pintor já estava morto. Segundo os bombeiros, a queda aconteceu no 4ª andar, a uma altura aproximada de 15 metros.

O administrador do prédio localizado na Avenida Araguaia registrou ocorrência no 1º DP de Goiânia e relatou que a vítima trabalhava no 1º andar e subiu até o 4º para falar com ele. Poucos minutos após a conversa, a mãe do administrador, que estava no térreo, subiu as escadas correndo e alertou o filho que tinha ouvido um barulho.

Os dois tentaram acionar o elevador, mas não conseguiram. Em seguida, conseguiram ver o fosso e perceberam que o pintor tinha caído.

Peritos estiveram no local para retirar o corpo e levá-lo ao Instituto Médico Legal (IML).