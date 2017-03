Idoso de 70 anos que baleou namorada de 22 é preso em Goianápolis

O aposentado Agrides Marques Pires, de 70 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (7), por tentativa de feminicídio praticada contra a ex-namorada, Kelly Rhaiany dos Santos Silva, de 22 anos, em Goianápolis, a 33 km de Goiânia.

No último dia 28 de fevereiro, depois de cinco anos de namoro conturbado, a diarista foi atingida por dois tiros - uma das balas ficou alojada no pescoço. Ela estava com a filha de 4 anos no momento do crime.

Após os disparos, Pires fugiu no Gol prata para uma fazenda da região, onde a Polícia Militar apreendeu na quarta-feira (1) um revólver calibre 32 usado por ele. A arma tinha três munições intactas e um projétil preso ao cano.

Segundo a família de Kelly, que segue internada no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), ele teria ido à delegacia com dois advogados, mas por não ter sido preso em flagrante, ficou em liberdade