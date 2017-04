Idoso de 64 anos é encontrado morto em estrada vicinal de Caldas Novas

Um idoso de 64 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), no setor Lagoa Quente, próximo à GO-309, no trecho entre Caldas Novas e Pires do Rio. O local onde o corpo foi encontrado é uma estrada vicinal que fica nas proximidades de uma casa de show.

De acordo com a Polícia Militar (PM) do município, a vítima foi identificada como Carlos Campos Teixeira e apresentava perfurações no pescoço. Ainda segundo a PM, o idoso não tinha passagens pela polícia.

Familiares contaram que Carlos era vendedor autônomo e teria saído de casa para atender um chamado no setor Mansões das Águas Quentes na tarde de domingo (9). O veículo e outros pertences da vítima ainda não foram encontrados.

O caso está sendo investigado para desvendar a autoria e a motivação do crime. Testemunhas e familiares devem ser ouvidos pela Polícia Civil em breve.