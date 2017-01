Idoso é suspeito de matar homem a facadas em Aparecida de Goiânia

Um idoso de 66 anos de idade foi preso em flagrante depois de matar um homem com uma facada no pescoço na noite desta segunda-feira (02). O crime aconteceu na porta de uma distribuidora de bebidas na Avenida Liberdade, no Setor Garavelo B, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, ainda não identificada, discutia com a proprietária do estabelecimento quando foi esfaqueado pelo autor que o atacou pelas costas.

De acordo com a PM, o idoso, assim como a vítima, estava embriagado e teria agredido o rapaz por ele ter xingado a dona da distribuidora com palavras de baixo calão. Depois de cometer o crime, o autor tentou fugir, mas foi capturado por equipes da Polícia Militar (PM).