Idoso é preso por estuprar e fotografar jovens; mulher e sobrinho eram cúmplices

Um idoso de 64 anos foi preso na última sexta-feira (18) em Cuiabá, capital do Mato Grosso, acusado de estuprar e fotografar pelo menos três adolescentes.

De acordo com a Polícia Militar (PM) mato-grossense, as prisões ocorreram após a mãe e a irmã de duas vítimas procurarem a corporação. Em depoimento, as denunciantes afirmaram que o homem aliciou e estuprou as jovens. Em seguida, as vítimas também foram ouvidas e confirmaram os abusos, apontando ainda a existência de uma terceira garota estuprada.

Os policiais foram até o acusado, realizaram a prisão e detiveram ainda a mulher dele que, segundo as investigações, o auxiliava participando dos abusos. Um sobrinho do criminoso também foi preso. De acordo com a PM, ele presenciou um dos estupros ocorrido naquele mesmo dia.

No celular do idoso, várias fotos das vítimas, tiradas dentro da casa dele, foram encontradas. Além disso, uma arma, munições intactas e apetrechos para a recarga do armamento foram apreendidas.

Em seus depoimentos, as três jovens vítimas do idoso afirmaram que recebiam ameaças e que o homem também ameaçava de morte seus familiares. Uma delas disse que o criminoso já abusou de bebês também.

Nenhum dos presos teve a identidade revelada.