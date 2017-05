Idoso é preso em Itumbiara por abusar sexualmente da neta de 9 anos

Francisco Albino do Nascimento foi preso em Itumbiara e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi detido por policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município na quarta-feira (24).

De acordo com as investigações, há dois anos, o suspeito vinha abusando sexualmente de sua neta de nove anos. Após perícia médica, foi constatada a ocorrência de conjunção carnal, segundo a delegada responsável pelo caso, Yvve de Melo Rocha.

A delegada representou pela prisão assim que ficou sabendo do abuso “tendo em vista a urgência do caso e considerando o fato de que a jovem corria risco, já que convivia diariamente com o autor”, relatou. O suspeito foi encaminhado para a Unidade Prisional de Sarandi.