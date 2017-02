Idoso é preso após ameaçar neto com arma de fogo no Jardim Guanabara

Um senhor de 84 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (24), no setor Jardim Guanabara, em Goiânia, após ameaçar o neto com um revólver. De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois tiveram uma discussão e o idoso chegou a apontar a arma em direção ao neto, que acionou a polícia depois desta situação.

Quando os policias chegaram ao local, o homem negou o crime. No entanto, depois de realizar busca pela casa, a polícia encontrou um revólver calibre 32. O idoso foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e por ameaça, e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Capital.