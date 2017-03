Idoso é encontrado morto com faca cravada no pescoço, em Trindade

O corpo de um idoso de 79 anos foi encontrado, na madrugada desta quarta-feira (29), no setor Palmares, em Trindade.

De acordo com a Polícia Civil (PC), um vizinho da vítima ouviu barulho de discussão e gritos e acionou a Polícia Militar (PM). Quando os policias chegaram, eles foram até a casa do idoso e o encontrou morto.

A perícia constatou que a vítima foi morta a facadas e que a arma do crime estava cravada no lado direito do pescoço. O Grupo de Investigações de Homicídios de Trindade vai apurar o motivo e autoria do crime.