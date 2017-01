Idoso é assassinado no Jardim Iracema, em Aparecida de Goiânia

Derocy Saraiva Borges, de 63 anos, foi morto a tiros no Jardim Iracema, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na noite deste sábado (21).

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi abordada por um suspeito que estava de bicicleta. O idoso foi baleado com um tiro no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda segundo a PC, Derocy não tinha passagens por crimes, mas a investigação aponta que o homicídio foi motivado por dívidas de drogas.

O caso está sendo apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da cidade.