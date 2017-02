Idosa de 86 anos morre ao cair no banheiro em Goiânia

Uma idosa de 86 anos morreu na manhã desta segunda-feira (20) após cair no banheiro de sua casa, no setor Finsocial, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que a vítima foi usar o banheiro e quando levantou para sair do cômodo, caiu e bateu a cabeça. A idosa morava com o filho, que segundo a PM, é deficiente mental.

Ainda de acordo com a polícia, outros parentes moram em casas vizinhas a da vítima.

O Instituo Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo.