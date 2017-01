Identificadas vítimas da chacina em festa de Ano Novo em Campinas

Na virada de deste sábado (31) para domingo (1), uma chacina ocorreu em uma festa de Ano Novo em Campinas, São Paulo. Um homem, identificado como Sidnei Ramis de Araújo, de 46 anos, entrou na festa e atirou contra as pessoas presentes no local, entre elas a ex-mulher, Isamara Filier, de 41 anos, e o filho João Victor Filier de Araújo, de 8. Após atingir o filho, segundo relatos, o homem se suicidou.

Quatro vítimas foram socorridas, tendo uma morrido no hospital, e 11 outras morreram no local. Veja relação das vítimas:

- Isamara Filier:

Ex-mulher do atirador, 41 anos, estava em processo de separação de Sidnei, com quem também disputava a guarda do filho.

- João Victor Filier de Araujo:

Filho de Isamara e Sidnei, João tinha 8 anos. Foi o último a ser atingido antes do pai se suicidar.

- Rafael Filier:

Rafael tinha 33 anos e era irmão de Isamara.

- Liliane Ferreira Donato:

Liliane tinha 44 anos e era casada.

- Alessandra Ferreira de Freitas:

Alessandra era irmã de Liliane e tinha 40 anos.

- Antonia Dalva Ferreira de Freitas:

Antonia Dalva, de 62 anos, era mãe de Liliane e de Alessandra.

- Abadia das Graças Ferreira:

Irmã de Antonia Dalva, tinha 56 anos.

- Ana Luzia Ferreira:

Irmã de Antônia Dalva e Abadia, tinha 52 anos.

- Larissa Ferreira de Almeida:

Larissa tinha 24 anos e era filha de Ana.

- Luzia Maia Ferreira:

Luzia tinha 85 anos, era mãe de Antonia Dalva, Abadia e Ana, e avó de Liliane, Alessandra e Larissa.

- Paulo de Almeida:

Paulo tinha 61 anos.

- Carolina de Oliveira Batista:

Tinha 26 anos e era solteira. O pai dela está entre os três feridos que estão hospitalizados em Campinas.