Hugol continua com campanha de doação de sangue no sábado do feriado de Tiradentes

A demanda por atendimento em hospitais sempre aumenta nos feriados, por isso o Banco de Sangue do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), continua com a campanha de doação de sangue nesse sábado (22), das 7h às 12h, feriado prolongado de Tiradentes.

O Banco de Sangue ainda funcionará no dia 29 de abril (sábado), feriado prolongado do Dia do Trabalho. Somente nos dias específicos dos feriados que a unidade não realizará coletas.

Segundo o hematologista e supervisor da UCT, Dr. Adriano Arantes, a ideia é fortalecer a captação de doadores nesses feriados prolongados. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta que apenas 1,8% da população doam sangue no Brasil, quando o percentual mínimo deveria ser de 3%. Essa realidade pode ser modificada através da participação ativa da população em campanhas de doação de sangue, do incentivo e da oferta de informações corretas, o que pode ser feito desde o início da adolescência, criando o hábito da doação na população”, completa o médico.

A Unidade de Coleta e Transfusão do HUGOL recebeu, desde a sua inauguração em julho de 2015 até março de 2017, 12.346 doações de sangue, um número significativo para uma unidade de coleta tão recente, mas que precisa ser ampliado para garantir que, em possíveis contingências, seja possível atender a todas as necessidades transfusionais dos pacientes admitidos. A unidade realizou 18.243 transfusões, com uma média de 869 transfusões/mês.