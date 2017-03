Hugo atendeu 527 motociclistas

A violência do trânsito, claro, reflete no sistema de saúde. Só em janeiro e fevereiro deste ano, o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) recebeu 835 vítimas de acidentes, sendo que 527 (63,1%) foram de ocorrências com moto. Em seguida, vem a parcela de pessoas que foram atendidas em decorrência de acidentes de carro - 168, ao todo, correspondendo a 20,1%. A alta repres...