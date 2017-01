Hugo abre vagas para residência médica

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) lançou o Edital 001/2017 do Processo Seletivo para o preenchimento de quatro vagas de residência médica. São três vagas para Anestesiologia e uma vaga para Ortopedia/Traumatologia.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 25 de janeiro a 3 de fevereiro, somente pela internet, nos sites da Comissão Estadual de Residência Médica do Estado de Goiás (Cerem) e do Hugo.

O valor da inscrição é de R$ 400,00. Conforme prevê o edital, a prova será objetiva, escrita e aplicada em fase única, no dia 12 de fevereiro, das 8h às 12horas. O local da avaliação ainda será informado nos sites da Cerem e do Hugo até o dia 6 (segunda-feira).

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de fevereiro, nos sites das duas instituições. A contratação será imediata para o período de 3 anos. Os aprovados poderão efetuar as matrículas na Comissão de Residência Médica do Hugo (Coreme), entre os dias 21 a 24 de fevereiro.

O Hugo ainda informa que os programas de Residência Médica da unidade são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM – MEC). Para mais informações sobre o Processo Seletivo, entre em contato com a Coreme pelo telefone: (62) 3201-4433 ou pelo email coremehugo@hotmail.com.