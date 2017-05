Hospital das Clínicas da UFG receberá R$ 5,8 mi para cobertura de despesas

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) receberá cerca de R$ 5,8 milhões do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) para cobertura de despesas. A anúncio da liberação da verba foi feito na última terça-feira (2), por meio de portaria no Diário Oficial da União (DOU).

Vinculado à Empresa Brasileira de Seviços Hospitalares (Ebserh), o HC-UFG afirmou que o recurso será utilizado para cobrir gastos com medicamentos, materiais médico hospitalares e serviços essenciais para a manutenção do hospital, como limpeza e higienização, segurança, recepção e fornecimento de refeições.

Desde 2010, quando passou a receber recursos do Rehuf, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás já gastou quase R$ 3,1 milhões. Cerca de R$ 2,3 milhões deste montante foi destinado à reforma geral e aquisição de novos equipamentos para o setor de Pronto Socorro, reinaugurado no último mês de março.

Além do HC-UFG, outros 48 hospitais universitários do país receberão dinheiro do programa. Quase R$ 190 milhões serão gastos para custeio e investimentos nas unidades de saúde.