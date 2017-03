Hospitais regionais foram prometidos durante campanha

A entrega de novos hospitais regionais à população foi uma das promessas de campanha do governador Marconi Perillo, assim como os Centros de Reabilitação de Dependentes Químicos (Credeq). Dos dez Credeqs prometidos, apenas o de Aparecida de Goiânia foi entregue. Entre os centros de reabilitação que já deveriam ter sido concluídos, de acordo com o levantamento do TCE,...