Hospitais reclamam de diárias atrasadas

Hospitais privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) dizem que não estão recebendo da Prefeitura de Goiânia o incentivo financeiro das diárias de UTIs. Desde 2014, diárias de terapia intensiva reguladas pela capital são o resultado da soma do repasse do Governo Federal com outras quantias do município e do Estado.O faturista responsável pela UTI terceirizada ...