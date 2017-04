Hospitais funcionam em horário especial neste feriado de Páscoa; confira

Com o decreto do ponto facultativo instituído nesta quinta-feira (13), véspera do feriado (14), a população terá atendimento diferenciado entre os dias 13 e 16, nas unidades de Saúde e Hospitais do Estado.

Confira a programação:

Hemocentro

A unidade de Goiânia estará aberta nesta quinta- feira, das 7 às 12h, para receber doações de sangue. Fecha durante o feriado e só retoma as atividades na segunda- feira (17).

Central de Medicamentos Juarez Barbosa

​A CMAC Juarez Barbosa não funcionará nos dias 13 e 14 de abril de 2017. Segunda-feira (17), retornará com suas atividades normais.

Hospital Materno Infantil (HMI)

O atendimento funcionará em regime de plantão nesta quinta- feira (13) e sexta- feira (14). Os setores administrativos da unidade voltarão a funcionar normalmente no dia 17 de abril (segunda-feira), a partir das 8h. Já o atendimento de urgência e emergência funcionará, normalmente, durante o feriado prolongado.

Hospital Alberto Rassi (HGG)

No ambulatório, não haverá atendimento de consultas eletivas especializadas. Nos setores de cirurgia/ internação, médicos e outros profissionais de saúde plantonistas seguem sua escala normalmente.

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa)

Nos dias 13 e 14 de abril (quinta e sexta-feira) os setores administrativos da unidade estarão em recesso e voltarão a funcionar em 17 de abril (segunda-feira), a partir das 8h. Já o atendimento de urgência e emergência funcionará normalmente durante o feriado prolongado.

Credeq

No Credeq Prof. Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia, terá expediente normal na quinta- feira e regime de plantão (equipe técnica) na sexta-feira. Não haverá expediente administrativo.

Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (HuANA)

Os serviços assistenciais ofertados à população continuam em funcionamento normal, com todos os plantões completos.

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL)

O atendimento de assistência, urgência e emergência funcionará em regime de plantão durante os dias 13 e 14 de abril. Os setores administrativos estarão fechados com retorno as atividades em 17 de abril, às 8h. Já o atendimento de assistência, urgência e emergência funcionará normalmente durante o feriado prolongado.

Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso)

Em função do feriado da sexta-feira Santa e de acordo com o Decreto nº 8.930, os servidores do bloco administrativo terão ponto facultativo na quinta- feira (13) e sexta- feira (14), retornando na segunda feira (17), normalmente. Os celetistas das áreas administrativas, estarão em recesso na sexta-feira (14), retornando, também, na segunda-feira normalmente. As áreas assistenciais não terão alteração nas escalas dos plantonistas.

Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol)

O atendimento médico na emergência do Hospital será normal no feriado. Apenas o Banco de Sangue não fará captações na sexta-feira, dia 14 de abril, sendo que na quinta-feira (13) e sábado (15) a coleta acontecerá normalmente, das 07h às 18h30 e das 07h às 12h, respectivamente.

Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO)

Os atendimentos na Emergência funcionarão, normalmente, 24 horas. Já o atendimento Ambulatorial e Administrativo não ocorrerá de 13 a 16 de abril.

Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER)

O atendimento ambulatorial e as terapias estarão suspensas no dia 14 de abril. O serviço de Internação funcionam normalmente, sem interrupção. Somente exames de ressonância serão realizados. Ressaltamos que para os exames o agendamento é eletivo – para pacientes internados no CRER ou previamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Hospital de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS)

Durante o feriado nessa sexta-feira (14), funcionará somente o serviço de curativos.

Hospital de Doenças Tropicais (HDT)

O atendimento de urgência e emergência funcionará normalmente nesse feriado. Já os setores administrativos, Farmácia Ambulatorial e o Ambulatório de Consultas estarão fechados nos dias 13 e 14 de abril (quinta e sexta-feira) e voltarão a funcionar normalmente no dia 17 de abril (segunda-feira), a partir das 8h.

Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO)

Informamos que aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, desenvolvemos internamente, em regime de plantão, atividade laboratorial, sendo que o atendimento externo ocorre somente para o recebimento de amostras, das 07 às 18h,, nas seguintes condições:

Amostras clínicas para cultura oriundas de pacientes internados nos hospitais; material proveniente de investigação de surtos epidemiológicos, sanitários e ambientais; material para diagnóstico de doenças de notificação compulsória conforme Portaria 204/SVS/MS de 17 de fevereiro de 2016; e outras situações de urgência.