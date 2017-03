Hospitais aderem a sistema que permite registrar e emitir certidão de óbito pela internet

Três unidades goianas de saúde assinaram, nesta quinta-feira (16), o termo de adesão ao Sistema de Óbito (Sisob) on-line, desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás (CGJGO).

A medida permite a troca de informações com os cartórios de registro civil para o registro de óbito, bem como na sua imediata emissão, no próprio estabelecimento de saúde. Aderiram ao sistema o Hospital Geral de Goiânia (HGG), Hospital da Criança e Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

O objetivo da adesão é dar celeridade e desburocratizar os processos relativos ao óbito, na tentativa de amenizar o sofrimento dos familiares que perderam entes queridos e facilitar o acesso à documentação necessária para o sepultamento.

Na prática

A declaração de óbito, feita pelo médico responsável pelo paciente que vier a falecer, deverá ser preenchida, assinada, digitalizada e enviada pelo sistema juntamente com os documentos da pessoa falecida e do declarante (carteira de identidade e certidão de casamento).

Cada hospital deverá se responsabilizar pela estrutura necessária, como equipe, equipamentos, scanners, impressoras e acesso aos provedores da internet. Cabe à Corregedoria dar o suporte necessário em relação ao treinamento dos funcionários para manejar o sistema.

A iniciativa, regulamentada pela CGJGO por meio do Provimento nº 025/2016, visa atender a Recomendação nº 18/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para a adesão, basta que a unidade de saúde entre em contato com a Corregedoria pelos telefones 623216-2666 ou 3216-2113 ou manifeste interesse pelo e-mail extrajudicial@tjgo.jus.br.