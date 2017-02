Honestidade que vale emprego

A reação a um ato de honestidade tomou conta das redes sociais no início dessa semana e causou uma reviravolta na vida do protagonista da história. Pablo Junior Oliveira de Paula, de 16 anos, devolveu ao dono, Nikolas Soares, de 29 anos, um celular de R$ 2,4 mil perdido em um baile de carnaval no Setor Sul, no último sábado. Ao ser reembolsado pela boa ação, pediu ape...