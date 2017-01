Homicídios em Goiás apresentam recuo de 9,87% em dezembro, afirma Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou dados sobre os homicídios cometidos em Goiás em dezembro, nesta segunda-feira (23). De acordo com o balanço, os crimes apresentaram recuo de 9,87%, na comparação com o mesmo período de 2015. O dado consta no relatório de ocorrências reativas, divulgado pela Gerência do Observatório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). Das 12 modalidades de crimes pesquisadas, nove regrediram.

Além dos homicídios, houve recuo nas tentativas de homicídios (-43,1%), latrocínios (-25%), roubos a transeuntes (-15,8%), roubos de veículos (-33,2%), roubos em comércios (-26,5%), roubos em residência (-22,3%), furtos de veículos (-20,2%) e furtos em comércios (-7,5%). Apenas os crimes de estupros (7,5%), furto em residências (6,8%) e furto a transeunte (2,8%), apresentaram oscilação positiva. Os dados podem ser conferidos no link neste site http://www.ssp.go.gov.br/painelOcorrencias.html.

O vice-governador e titular da SSPAP, José Eliton, avalia que Goiás adotou durante o ano medidas efetivas para garantir a segurança da população. Entre outras, ele cita a valorização das forças policiais, os fortes investimentos em equipamentos e armamentos. Destaca conquistas no setor de inteligência e tecnologia, além dos esforços para aperfeiçoar a integração com os estados vizinhos.

“São decisões tomadas de forma sistêmica que buscam resultados concretos para a segurança pública”, afirma José Eliton. “Estamos conseguindo melhorar os índices mês a mês, sem deixar de lado o trabalho no longo prazo”, reitera.

Goiânia

Na capital, as estatísticas registraram números ainda mais expressivos em dezembro. Houve recuo em dez categorias criminais. Os homicídios caíram 28,85%, enquanto as tentativas de homicídios diminuíram 60%. Não houve latrocínio no mês passado na cidade.

No grupo dos roubos, houve retrocesso naqueles cometidos contra transeuntes (-25%), roubos de veículos (-46,2%), em comércios (-14,9%), e em residências (-16,1%). Na classe dos furtos, tiveram redução os de veículos (-27%), em comércios (-32,8%) e em residências (-6%). Apenas estupros e furtos a transeuntes evoluíram, respectivamente, em 28,5% e 6,75%.

Aparecida de Goiânia

No mês passado, os homicídios caíram 20% em Aparecida de Goiânia. Todas as categorias de roubos e furtos também cederam no município. Roubos a transeuntes (-13,3%), roubos de veículos (-15,6%), roubos em comércios (-37,8%), roubos em residências (-19%). Os furtos de veículos tiveram queda de 28,3%, e os furtos em comércios retrocederam 47%. Furtos em residências e furtos a transeuntes caíram 1,6% e 4,3%, respectivamente.

Por outro lado, os casos de estupros evoluíram de quatro para oito casos, tentativas de homicídios 15,4%. Ocorreram dois casos de latrocínios no mês, contra apenas um registrado em dezembro de 2015.

Anápolis

As ações táticas e estratégicas por parte das forças policiais conseguiram baixar os índices em todas as modalidades de roubos ocorridos em Anápolis. Os roubos a transeuntes caíram 23,5%, ao passo que os roubos de veículos declinaram 21%; os roubos em comércios despencaram em 69,5% e os roubos em residências recuaram 17,2%.

Em dezembro, os furtos de veículos retraíram 51,7% e os furtos a transeuntes recuaram outros 48,1%. Os homicídios subiram de 10 para 18 ocorrências. Os estupros aumentaram de um para dois casos. Foi registrado também um latrocínio na cidade. Furtos em comércios e em residências variaram positivamente em 13,7% e 17,1%, nessa ordem.

Entorno do DF

A maioria dos crimes considerados como de alta prioridade mostrou queda na região do Entorno do Distrito Federal. Não foi registrado nenhum latrocínio na área durante todo o mês de dezembro. Os estupros recuaram (-41,67%) e as tentativas de homicídios (-28,4%). Todas as classes de roubos apresentaram retração: a transeuntes (-11,9%), de veículos (-31,7%), em comércios (-32,58%), em residências (-32,56%).

Os furtos de veículos tiveram uma queda de 21,8% na região, enquanto os furtos em comércio caíram 27,61% e a transeuntes 8,5%. Apenas homicídios, 9%, e furtos em residências, 15,5%, mostraram aumento em relação ao ano anterior.

Durante 2016, recuo é de 9,14% no estado

De acordo com a Gerência do Observatório da SSPAP, de janeiro a dezembro do ano passado, Goiás conseguiu reduzir em 9,14% os índices de homicídios cometidos. Na capital, a queda foi de 22,2%. Em Aparecida de Goiânia e Região do Entorno de Brasília, os homicídios diminuíram 14,8% e 3,11%, respectivamente. Das regiões pesquisadas, a cidade de Anápolis foi a única a apresentar crescimento neste item. Em 2016, as tentativas de homicídios recuaram em 26%. Por sua vez os latrocínios aumentaram 17%.

“Além das ações policiais ostensivas contra a criminalidade estarem surtindo os efeitos esperados, temos a plena convicção de que os programas ‘SSP Com Você’ e ‘Pacto Social Goiás Pela Vida’ terão efeitos inestimáveis para que consigamos reduzir, num futuro próximo, a maioria dos crimes praticados em Goiás”, afirma o vice-governador. Ele lembra que os bons números obtidos nas estatísticas do Observatório de Segurança Pública fizeram com que a meta defendida pelo programa Goiás Mais Competitivo fosse cumprida.