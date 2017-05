Homens se desentendem por arma emprestada e briga acaba em morte

Um pedreiro de 23 anos foi preso acusado de assassinar Johnathan Leite Pinheiro, de 26 anos, no setor Jardim Liberdade, em Goiânia. As investigações revelaram que o preso Marcos Paulo Gonçalves Ferreira emprestou uma arma para Johnathan cometer crimes em maio de 2016. No entanto, o objeto não foi devolvido e motivou o crime.

Na tentativa de reaver o objeto, o pedreiro efetuou disparos no portão da casa de Johnathan e fugiu. Intimidado, a vítima procurou a polícia para denunciar os tiros contra a sua residência.

Após a denúncia, os dois foram presos por porte de arma e libertados em seguida para responder em liberdade pelo crime. De acordo com o delegado Carlos Caetano, depois desse episódio, Marcos ainda tentou matar Johnathan duas vezes.

No último dia 5 de março, Johnathan caminhava pelo setor Jardim Liberdade, quando três pessoas em um carro se aproximaram e fizeram dois disparos contra ele. O rapaz morreu no local.

Marcos Paulo foi preso na última quarta-feira (10), durante apresentação da Polícia Civil desta terça-feira (16), o pedreiro negou envolvimento com o crime. Segundo ele, Johnathan era usuário de drogas, assaltou sua casa e ameaçou de matar a família caso fosse denunciado. Ele ainda alega que chegou a mudar de bairro para não encontrar mais com o inimigo.

No entanto, o delegado não acredita nessa versão e afirma que há provas suficientes para indiciar Marcos por homicídio qualificado. Se condenado pode ficar preso de 12 a 30 anos.