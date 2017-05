Homens são presos em estacionamento de shopping em Goiânia com carro roubado

Dois homens de 18 e 19 anos foram presos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (4), no estacionamento do shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia, suspeitos de roubar um carro em Rialma.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe de segurança do centro de compras desconfiou dos rapazes, que estavam passeando pelo local, e acionou a polícia. Quando os PMs chegaram, os suspeitos estavam saindo do shopping e entrando no veículo.

Segundo a polícia, no momento da abordagem, a PM constatou que o automóvel havia sido roubado na noite de quarta-feira (3), em Rialma. Dentro do carro, a polícia encontrou um simulacro de pistola 24/7, utilizado para roubar o carro.

A pistola foi apreendida e os suspeitos encaminhados para a Central de Flagrantes.