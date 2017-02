Homens são presos em Campinorte com documentos falsos e R$ 156 mil roubados de transportadora

Dois homens foram presos na manhã de sábado (5), com documentos falsos e R$ 156 mil, no km 162 da BR-153, em Campinorte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abordagem a um GM Cruze branco, o motorista de 29 anos e o passageiro de 30 anos apresentaram os documentos e os policiais perceberam que a CNH apresentada pelo passageiro era falsa e que o condutor possuía antecedentes criminais.

Quando os policiais estavam vistoriando o carro, o passageiro que apresentou a CNH falsa fugiu pelo mato, tropeçou, caiu e foi algemado pelos policiais. De acordo com a PRF, ele disse que ele era foragido da justiça do Pará e que estava com uma quantia em dinheiro do assalto à empresa Prosegur em Marabá (PA), onde foram roubados mais de R$ 15 milhões em novembro de 2016.

No veículo, foi encontrado R$ 149.207,00 e com a dupla havia mais R$ 7.119,00, totalizando mais de R$ 156 mil. A PRF depois descobriu que o fugitivo era um criminoso conhecido no Pará por Bin Laden.

Ainda segundo a PRF, o assaltante disse que viajava de Araguaína (TO) para Goiânia, onde passaria a residir, e que, o outro homem, condutor do veículo, teria sido contratado por R$ 2 mil para fazer o traslado. A polícia descobriu também que o condutor já havia cumprido pena por tráfico de drogas em Anápolis e no momento da abordagem, estava com cocaína.

A PRF afirmou também que no celular de Bin Laden foram encontradas fotos de pilhas de dinheiro e comprovantes de depósito sobre o assalto na Prosegur. Quanto à CNH falsa, ele alega que a comprou em Goiânia por R$ 500,00, há dois meses.

Bin Laden conta com dois mandados de prisão em aberto, um por latrocínio e outro por roubo qualificado e também já fugiu duas vezes do presídio. Ambos foram presos e levados para a Polícia Federal de Goiânia.