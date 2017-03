Homens são presos e adolescente apreendido suspeitos de homicídio em Anápolis

Dois jovens de 18 e 19 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de domingo (05), suspeitos do assassinato de um homem no setor Jardim Itália, em Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), o trio foi até a casa da vítima e ao chegar no local atiraram seis vezes contra ela. Após os disparos, eles fugiram em um Hyundai HB20S branco roubado, mas o veículo capotou na BR-153 e eles continuaram a fuga a pé.

A polícia conseguiu localizar o adolescente e outro suspeito em uma casa. De acordo com o Major Hrillner, eles confessaram o crime e relataram que outro envolvido morava no Bairro de Lourdes. No local, o terceiro suspeito também foi preso e confessou a participação no homicídio. A arma utilizada no crime, uma pistola calibre 380, foi encontrada em um lote baldio, próximo de onde o carro tinha capotado.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos já tinham passagens por roubo e homicídio. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes da cidade.