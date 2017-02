Homens são presos com produtos do Paraguai que seriam vendidos no Camelódromo de Campinas

Um homem de 43 anos e o irmão dele, de 45 anos, foram presos na noite de sábado (18), na GO-341, com vários produtos do Paraguai que seriam vendidos aos lojistas do Camelódromo de Campinas, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), na abordagem ao Fiat Uno de Campo Grande (MS), os policiais encontraram 65 aparelhos de som, 127 alto falantes, 15 aparelhos celulares, 11 aparelhos receptores de canais, cinco Chromecast, um rastreador veicular e 2 mil metros de bobina de fio.

De acordo com a polícia, o fornecedor de produtos, tem três passagens por descaminho, quando não se paga os tributos de entrada ou saída pelo consumo de mercadoria. Para a PM, os suspeitos confessaram que os produtos foram adquiridos por R$ 20 mil e seriam vendidos por aproximadamente R$ 70 mil aos lojistas do Camelódromo.

Eles foram presos e conduzidos à Polícia Federal de Jataí, onde foram autuados por descaminho.