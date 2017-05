Homens são presos com documentos falsos para efetuar saques do FTGS, no setor Bueno

Dois homens foram presos com cerca de 30 documentos de identidade falsos no setor Bueno, em Goiânia. A prisão foi realizada na tarde desta quarta-feira (10) pela equipe de investigação do delegado Eli José de Oliveira.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os suspeitos usavam os documentos para realizar saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em várias agências da Caixa Econômica Federal da capital.

Gabriel Balbino da Silva Neto e Robert de Oliveira Leandro foram conduzidos ao 4° Distrito Policial (DP). Há suspeita, no entanto, de que as identidades de ambos os autuados também sejam falsas.