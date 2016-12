Homens são presos com armas alugadas para quadrilhas de Luziânia

Três homens armados foram presos na madrugada desta quarta-feira (28), em Luziânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento, foi informado que estaria acontecendo um roubo na loja Helena Óticas. No local, a PM encontrou os dois suspeitos, que tentaram fugir, mas foram presos logo depois.

Segundo a PM, na cintura de um dos suspeitos, de 26 anos, foi encontrado um revolver calibre 38 special. Já o outro rapaz, também de 26 anos, é foragido do presídio de Cristalina e ainda tem dois mandados de prisão. Perto da loja, a PM encontrou um VW Voyage, que estava sendo usado pelos suspeitos. O veículo com sinais de adulteração tinha o CRLV com restrição de roubo.

Ainda de acordo com os policiais, no local da prisão da dupla, uma pessoa disse que foi vítima deles. Os rapazes teriam roubado sua residência no dia 19 de dezembro deste ano, fizeram sua família refém, e roubaram diversos objetos e dinheiro.

Já na casa do jovem foragido, a PM encontrou vários produtos roubados e ele contou que alugava armas para roubar de um homem de 32 anos e mostrou onde era a casa dele.

Chegando na residência do dono das armas, um GM Astra amarelo estava parado na frente e um homem saiu do veículo, entrou na casa e fechou o portão. Dentro do carro, estava um carregador cal 9 mm. A polícia entrou na residência e o homem afirmou não ter armas, mas a PM encontrou duas pistolas 9mm, uma pistola .40 raspada e uma espingarda calibre 22.

O trio foi preso e as armas e os objetos roupados foram apreendidos.