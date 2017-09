Homens são assassinados por motociclistas em comércio de Anápolis

A Polícia Civil registrou três mortes nas últimas 24 horas em Anápolis.

No primeiro caso, na noite de terça-feira (1), dois homens em uma moto se aproximaram de um comércio que vende espetinhos no Bairro Paraíso, atiraram contra dois homens e fugiram. As vítimas morreram e ninguém foi preso.

Mais tarde, no setor Vila Esperança, um outro homem foi assassinado, mas não foi divulgado como aconteceu o crime.

O delegado Cleiton Lobo explicou que não pode divulgar informações sobre as mortes e nem se há relação entre eles.