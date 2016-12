Homens armados são presos no Setor Bueno com celulares roubados no Setor Marista

Dois homens foram presos na segunda-feira (26), com celulares roubados no Setor Marista, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), algumas pessoas informaram que dois homens em uma moto vermelha estavam armados e praticando alguns roubos na região do Setor Marista. Durante patrulhamento, os policiais encontraram os suspeitos com a moto em alta velocidade na Avenida T-2, no Setor Bueno.

A dupla fugiu da PM, mas foram abordados em seguida. Com os suspeitos, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, e quatro aparelhos celulares roubados minutos antes. Eles foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde duas vítimas fizeram o reconhecimento da dupla.