Homens abrem fogo contra unidade prisional e detento foge, em Aparecida de Goiânia

Cerca de cinco criminosos invadiram a área externa que fica em frente a guarda da Colônia Agrícola do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (11) e efetuaram mais de 30 disparos de arma de fogo contra os servidores penitenciários que estavam em serviço. O diretor da unidade, Leandro Militão, confirmou o ataque.

O objetivo do grupo era liberar Michel dos Santos Costa e Luciano de França Doria dos Santos. Enquanto o ataque acontecia, os dois serraram a grade da cela, desarmaram a cerca elétrica e pularam o muro. Apenas Michel conseguiu fugir, o outro foi detido na BR-153. O recapturado disse que o grupo planeja matar o diretor da Colônia Agrícola do Regime Semiaberto, Leandro Militão, por causa de bloqueadores de celular instalados na unidade.

Segundo o Registro de Atendimento Integrado da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, para facilitar o ataque à Unidade Prisional, o grupo causou um curto circuito na rede elétrica, deixando o local sem energia. Um telefone público, janelas, paredes, portas, placas de trânsito, portão e um aparelho de raio-x foram atingidos pelos tiros.

Dois homens que participaram do ataque foram identificados pela Secretaria de Segurança Pública: Danilo de Oliveira Torres e Alexandre do Nascimento Freire, ambos liberados por saída temporária, autorizada pela Vara de Execução Penal no dia anterior ao ataque. Enquanto um grupo agia na frente da unidade prisional, outros criminosos atacaram a guarita "B", que fica aos fundos. Eles estavam em três veículos.

Leandro assumiu a direção da unidade no dia seis de março, na última segunda-feira. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária informou que a pasta trabalha com o grupo de operações Penitenciárias para garantir a segurança de detentos e servidores. Informou também que os serviços de inteligência do sistema prisional, da Polícia Militar e da Polícia Civil trabalham para recuperar Michel dos Santos, e também para identificar e prender os autores do ataque.

Em relação à ameaça sofrida pelo diretor da unidade, a secretaria disse que trata-se de um intimidação inaceitável em razão de medidas severas adotadas no local e que não serão flexibilizadas.