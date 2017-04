Homem usa filho deficiente para disfarçar tráfico de drogas na BR-060

Um homem de 55 anos foi preso na noite de sexta-feira (14) com 4kg de crack na BR-060, próximo ao Gama. O suspeito viajava de Goiânia para o Distrito Federal e levava o filho com deficiência para despistar os policiais.

De acordo com a Polícia Civil, Osmar Martins Pereira dirigia um Corolla/Toyota e usava uma tornozeleira eletrônica.

No banco do passageiro, estava o rapaz de 23 anos com graves problemas motores e mentais. O suspeito escondeu a droga debaixo da cadeira de rodas do filho, que estava guardada no porta-malas.