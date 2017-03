Homem tenta invadir cabine de avião e é detido por outros passageiros; veja vídeo

Um homem precisou ser contido por outros passageiros depois de tentar ter acesso à área restrita do avião e chegar até a porta de saída e cabine do piloto (veja o vídeo abaixo).

A confusão foi registrada no voo da Latam JJ3584 entre Brasília e Rio Branco (AC), no último sábado (18).

Segundo informações do G1, o homem aparentava estar bastante nervoso e assim que o avião decolou, ele levantou da cadeira, mesmo com os pedidos das aeromoças para que continuasse sentado. Ainda de acordo com a reportagem, ele acabou seguindo viagem amarrado em uma cadeira até o destino final.

Em nota, a Latam informou que realizou o desembarque do passageiro em função de "comportamento indisciplinado a bordo". A empresa reforçou ainda que segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais.

Veja o vídeo do momento: