Homem tenta furtar bicicleta em delegacia e é preso em Trindade

Um homem identificado como Danilo da Silva foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (15) após tentar furtar uma bicicleta no pátio da Delegacia de Polícia de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem afirmou que pulou o muro do pátio e abriu um veículo que estava no espaço. Um agente que estava de plantão e fazia ronda no local ouviu um barulho suspeito e encontrou Danilo escondido atrás de um outro carro no pátio, em cima de uma bicicleta que estava apreendida.

O rapaz foi detido e está na própria Delegacia de Polícia.