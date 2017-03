Homem se recusa a comprar bicicleta roubada e leva facada na cabeça em Goiânia

Um rapaz foi preso após esfaquear outro homem em uma loja na Avenida Pedro Ludovico, no setor Sudoeste, em Goiânia.

De acordo com o Cabo Odair, do 7º Batalhão da Policial Militar (PM), o suspeito tentava vender uma bicicleta roubada para a vítima, que se recusou a comprar o produto. Contrariado, o criminoso agrediu o homem com uma facada na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada para um hospital. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi constatado que já existiam passagens policiais anteriores no nome do agressor por porte ilegal de arma de fogo e roubo.