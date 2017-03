Homem se muda com o filho para Goiânia para estudar Direito e passa por dificuldades pelo diploma

A busca por uma vida melhor fez com que Ipeculos Gomes Belchior, de 52 anos, trocasse a pequena Ourilândia do Norte, no interior do Pará, por Goiânia. Em 2012, ele veio para a capital goiana, onde cursa o sétimo período de Direito em faculdade particular, mas enfrenta tantas dificuldades que muitas vezes pensa em desistir. Sem familiares ou amigos, Belchior diz não saber ...