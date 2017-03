Homem que lucrava R$ 200 mil com mercadoria da 25 de Março é preso na Operação Somnium em Goiânia

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (9), com diversos produtos ilegais, durante a Operação Somnium, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em novembro de 2016, a partir de denúncias realizadas através do telefone 197, e identificaram o suspeito que comprava mercadorias em lojas da Rua 25 de Março, em São Paulo, e revendia em diversas cidades de Goiás e do Distrito Federal.

A comercialização dos produtos ilegais era feita através de redes sociais e os consumidores só tinham acesso ao local, uma casa no Setor Aeroporto, e às mercadorias depois de um agendamento prévio com os vendedores. Segundo a Polícia Civil, o faturamento mensal do suspeito girava em torno de R$ 200 mil.

No local os policiais apreenderam mais de 60 sacos contendo camisas, camisetas, perfumes, óculos, tênis, bermudas, cinto e relógios das marcas Gucci, Lacoste, John John, Calvin Klein, Aramis, Hugo Boss, Oakley, Louis Vuitton, Bulgari, entre outras.

O suspeito foi preso por crime contra as relações de consumo, com pena de detenção de dois a cinco anos. Ele está na carceragem da Delegacia de Capturas.